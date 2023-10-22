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Сьогодні деякі одесити залишаться без світла

22 жовтня 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сьогодні деякі одесити залишаться без світла
Енергетик працює на лініях. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 22 жовтня, у деяких районах Одеси буде відсутнє електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути під вечір.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ

  • Вулиця Бабеля, 3 -15,
  • Проспект Гагаріна, 16 - 16/4, 
  • Вулиця Головківська, 15, 19,
  • Вулиця Середньофонтанська,  27 – 63, 
  • Провулок Середньофонтанський, 19 - 27А.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

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