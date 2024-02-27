Сегодня Одесская область отмечает свою годовщину

Семья на улице в Одессе. Фото: Новини.LIVE

27 февраля 1932 года Одесса отметила свой первый день рождения. Сегодня самая большая область в Украине продолжает занимать стратегически важное значение для всей страны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Уже в третий раз мы встречаем этот день в условиях войны, но, несмотря на все жители нашего региона, демонстрируют патриотизм, выдержку, несокрушимость и преданность своему родному краю" , — отметил председатель ОВА.

Образование Одесской области

Одесская область была образована Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 г.

Это постановление вступило в силу с 27 февраля 1932 г. после утверждения Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Область была образована в составе четырех городов областного подчинения (Одесса, Кировоград, Николаев, Херсон) и 46 районов.

Со временем границы Одесчины претерпевали изменения — присоединялись и ликвидировались районы, расширялись и изменялись границы. На сегодняшний день Одесчина — это 26 административных районов, 7 городов областного значения с населением более 2 миллионов человек и 1362 километра государственной границы.

Напомним, что ежегодно 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации, инициированный общественностью. В честь поддержки целостности страны Одесса вчера подняла крымскотатарский флаг.

Также мы писали, что 19 февраля украинцы отметили важный праздник — День государственного герба. Новини.LIVE рассказали, в чем особенность праздника, и поделились подборкой искренних поздравлений в прозе и открытках.

Добавим, что 16 февраля Украина уже в третий раз отметила День единения. Этот праздник в 2022 году ввел своим Указом президент Владимир Зеленский. Главной целью было продемонстрировать единство украинского народа на фоне растущей угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.