Сьогодні Одеська область відзначає свою річницю

Родина на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

27 лютого 1932 року Одеса відзначила свій перший день народження. Сьогодні найбільша область в Україні продовжує займати стратегічно важливе значення для всієї країни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вже втретє ми зустрічаємо цей день в умовах війни, але попри все жителі нашого регіону демонструють патріотизм, витримку, незламність та відданість своєму рідному краю", — зазначив голова ОВА.

Утворення Одеської області

Одеська область була утворена Постановою IV позачергової сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету XII скликання від 9 лютого 1932 р.

Ця постанова набула чинності з 27 лютого 1932 р. після затвердження її Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом. Область була утворена у складі чотирьох міст обласного підпорядкування (Одеса, Кіровоград, Миколаїв, Херсон) та 46 районів.

З часом кордони Одещини зазнавали змін — приєднувались та ліквідувались райони, розширювались та змінювались кордони. На сьогодні Одещина — це 26 адміністративних районів, 7 міст обласного значення з населенням понад 2 мільйони людей та 1362 кілометри державного кордону.

Нагадаємо, що щороку 26 лютого в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації, ініційований громадськістю. На честь підтримки цілісності країни Одеса вчора підняла кримськотатарський прапор.

Також ми писали, що 19 лютого українці відзначили важливе свято — День державного герба. Новини.LIVE розповіли, у чому особливість свята, та поділилися добіркою щирих привітань у прозі та листівках.

Додамо, що 16 лютого Україна вже втретє відзначила День єднання. Це свято 2022 року запровадив своїм Указом президент Володимир Зеленський. Головною метою було продемонструвати єдність українського народу на тлі зростання загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.