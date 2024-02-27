Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сьогодні Одеська область відзначає свою річницю arrow

Сьогодні Одеська область відзначає свою річницю

27 лютого 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сьогодні Одеська область відзначає свою річницю
Родина на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

27 лютого 1932 року Одеса відзначила свій перший день народження. Сьогодні найбільша область в Україні продовжує займати стратегічно важливе значення для всієї країни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.  

"Вже втретє ми зустрічаємо цей день в умовах війни, але попри все жителі нашого регіону демонструють патріотизм, витримку, незламність та відданість своєму рідному краю", — зазначив голова ОВА.

Утворення Одеської області

Одеська область була утворена Постановою IV позачергової сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету XII скликання від 9 лютого 1932 р.

Ця постанова набула чинності з 27 лютого 1932 р. після затвердження її Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом. Область була утворена у складі чотирьох міст обласного підпорядкування (Одеса, Кіровоград, Миколаїв, Херсон) та 46 районів.

З часом кордони Одещини зазнавали змін — приєднувались та ліквідувались райони, розширювались та змінювались кордони. На сьогодні Одещина —  це 26 адміністративних районів, 7 міст обласного значення з населенням понад 2 мільйони людей та 1362 кілометри державного кордону.

Нагадаємо, що щороку 26 лютого в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації, ініційований громадськістю. На честь підтримки цілісності країни Одеса вчора підняла кримськотатарський прапор.

Також ми писали, що 19 лютого українці відзначили важливе свято — День державного герба. Новини.LIVE розповіли, у чому особливість свята, та поділилися добіркою щирих привітань у прозі та листівках. 

Додамо, що 16 лютого Україна вже втретє відзначила День єднання. Це свято 2022 року запровадив своїм Указом президент Володимир Зеленський. Головною метою було продемонструвати єдність українського народу на тлі зростання загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Одеса
освіта
свята
День народження
історія
Одеська область
Новини Одеси
Олег Кіпер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі