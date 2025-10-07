Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Солдат на Одесчине воровал технику в домах — как наказал суд

Солдат на Одесчине воровал технику в домах — как наказал суд

Дата публикации 7 октября 2025 01:36
Солдата в Одесской области осудили за кражи во время войны
Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий трижды обокрал частные дома во время военного положения. Он забирал бытовую технику и другие вещи. Мужчина признал вину, однако получил срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Мобилизованный солдат несколько раз проникал в чужие дома. Он взламывал окна и забирал из домов технику и ценные вещи. Среди похищенного были бензокоса, мультиварка, гитара, настенный обогреватель и электрочайник. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 15 тысяч гривен. На суде обвиняемый объяснил, что действовал из корыстных побуждений, признал вину и раскаялся.

Как наказали

Суд учел его искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и сотрудничество со следствием. В результате мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок. В течение этого времени он обязан периодически появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове наказали мужчину, который шпионил для окупантов. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который подделал документы.

