Одесса: военного из Подольского района осудили за поддельные документы

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области пытался уклониться от службы. Для этого он использовал поддельные медицинские справки. Мужчина признал свою вину, однако все равно получил приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, военнослужащий из Подольского района подал в командование части поддельные документы, чтобы уволиться со службы по состоянию здоровья. Он надеялся, что это позволит ему освободиться от службы. Впоследствии на основании этих справок его исключили с учета.

Однако во время проверки возникли сомнения относительно подлинности документов. Медицинские справки передали на экспертизу, которая подтвердила подделку. Таким образом и разоблачили обман. При рассмотрении дела он признался в содеянном, выразил раскаяние и сотрудничал со следствием.

Как наказали

Суд учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, официально работал, заботится о пожилых родителях, поэтому решил не отправлять его за решетку. В то же время он обязан регулярно появляться в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения. Кроме условного срока, суд обязал осужденного возместить почти 165 тысяч гривен расходов на судебные экспертизы.

Напомним, мы сообщали, что окружной суд Хельсинки принял решение отпустить моряков, обвиненных в диверсии в Балтийском море. Также мы писали, что в Одесской области наказали военного, который хранил психотропы.