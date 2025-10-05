Одеса: військового з Подільського району засудили за підроблені документи

Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини намагався ухилитися від служби. Для цього він використав підроблені медичні довідки. Чоловік визнав свою провину, однак все одно отримав вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За даними слідства, військовослужбовець із Подільського району подав до командування частини підроблені документи, щоб звільнитися зі служби за станом здоров’я. Він сподівався, що це дозволить йому звільнитися від служби. Згодом на підставі цих довідок його виключили з обліку.

Однак під час перевірки виникли сумніви щодо справжності документів. Медичні довідки передали на експертизу, яка підтвердила підробку. Таким чином і викрили обман. Під час розгляду справи він зізнався у скоєному, висловив каяття та співпрацював зі слідством.

Як покарали

Суд врахував, що чоловік раніше не мав проблем із законом, офіційно працював, піклується про літніх батьків, тому вирішив не відправляти його за ґрати. Водночас він зобов’язаний регулярно з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу. Крім умовного терміну, суд зобов’язав засудженого відшкодувати майже 165 тисяч гривень витрат на судові експертизи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окружний суд Гельсінки ухвалив рішення відпустити моряків, звинувачених у диверсії в Балтійському морі. Також ми писали, що на Одещині покарали військового, який зберігав психотропи.