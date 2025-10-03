Відео
Україна
Головна Одеса Військовий на Одещині зберігав психотропи — як покарав суд

Військовий на Одещині зберігав психотропи — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 01:36
Солдата в Одесі оштрафували за зберігання наркотиків
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець незаконно придбав та зберігав психотропну речовину. Його затримали правоохоронці з пакетом PVP. Попри каяття воїн отримав вирок

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Мобілізований старший солдат придбав та зберігав для власного вживання 0,542 г особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Пакунок чоловік знайшов на вулиці та залишив при собі. Під час обшуку він добровільно видав наркотик поліцейським. Справу розглянули у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав свою провину та погодився на такий формат процесу.

Яке покарання

Суд відзначив його щире каяття та допомогу слідству, а також врахував, що чоловік має на утриманні двох власних дітей і трьох дітей дружини. У результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Суму дозволили сплатити частинами протягом року. Також військовослужбовець має відшкодувати понад 5 тисяч гривень витрат на проведення експертизи. Речовий доказ — залишки наркотичної речовини — буде знищено.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Запоріжжі засудили колаборонта. Також ми писали, що обвинуваченому у вбивстві активіста Ганула призначили новий термін.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
