Солдата в Одессе оштрафовали за хранение наркотиков

В Одессе военнослужащий незаконно приобрел и хранил психотропное вещество. Его задержали правоохранители с пакетом PVP. Несмотря на раскаяние воин получил приговор

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Мобилизованный старший солдат приобрел и хранил для собственного употребления 0,542 г особо опасного психотропного вещества PVP. Пакет мужчина нашел на улице и оставил при себе. Во время обыска он добровольно выдал наркотик полицейским. Дело рассмотрели в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину и согласился на такой формат процесса.

Какое наказание

Суд отметил его искреннее раскаяние и помощь следствию, а также учел, что мужчина имеет на иждивении двух собственных детей и троих детей жены. В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Сумму разрешили оплатить частями в течение года. Также военнослужащий должен возместить более 5 тысяч гривен расходов на проведение экспертизы. Вещественное доказательство — остатки наркотического вещества - будет уничтожено.

