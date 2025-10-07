Відео
Головна Одеса Солдат на Одещині крав техніку у будинках — як покарав суд

Солдат на Одещині крав техніку у будинках — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 01:36
Солдата на Одещині засудили за крадіжки під час війни
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець тричі обікрав приватні будинки під час воєнного стану. Він забирав побутову техніку та інші речі. Чоловік визнав провину, однак отримав термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Мобілізований солдат кілька разів проникав до чужих осель. Він зламував вікна та забирав з будинків техніку й цінні речі. Серед викраденого були бензокоса, мультиварка, гітара, настінний обігрівач і електрочайник. Загальна сума завданих збитків склала понад 15 тисяч гривень. На суді обвинувачений пояснив, що діяв із корисливих мотивів, визнав провину та розкаявся.

Як покарали

Суд врахував його щире каяття, відсутність попередніх судимостей і співпрацю зі слідством. У результаті чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання, призначивши дворічний випробувальний термін. Протягом цього часу він зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові покарали чоловіка, який шпигував для окупантів. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який підробив документи.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
