Солдата на Одещині засудили за крадіжки під час війни

На Одещині військовослужбовець тричі обікрав приватні будинки під час воєнного стану. Він забирав побутову техніку та інші речі. Чоловік визнав провину, однак отримав термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Мобілізований солдат кілька разів проникав до чужих осель. Він зламував вікна та забирав з будинків техніку й цінні речі. Серед викраденого були бензокоса, мультиварка, гітара, настінний обігрівач і електрочайник. Загальна сума завданих збитків склала понад 15 тисяч гривень. На суді обвинувачений пояснив, що діяв із корисливих мотивів, визнав провину та розкаявся.

Як покарали

Суд врахував його щире каяття, відсутність попередніх судимостей і співпрацю зі слідством. У результаті чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання, призначивши дворічний випробувальний термін. Протягом цього часу він зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

