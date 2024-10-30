Военный из Николаевской области случайно застрелил побратима

Здание Жовтневого суда Николаевской области. Фото: сайт суда

Находясь в зоне боевых действий, военный случайно выстрелил в сослуживца из автомата. Суд признал его виновным в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти человека.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Жовтневого районного суда Николаевской области.

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Подробности дела

По материалам производства, двое военных отдыхали после дежурства. Общаясь, один из них взял автомат, чтобы переставить в другое место. Он случайно нажал на курок и ранил товарища в живот. После этого мужчина оказывал раненому первую помощь и помог перевезти его в больницу.

Один из свидетелей утверждает, что военные громко разговаривали, возможно, ссорились. Впрочем, обвиняемый уверяет, что никаких конфликтов с погибшим у него не было, они дружили и служили вместе с 2014 года.

Решение суда

Судья признал военного виновным и приговорил к пяти годам заключения. Кроме того, мужчина должен выплатить 94 тыс. грн гражданской жене погибшего. Последняя к тому же получит 1 млн грн компенсации морального ущерба от Министерства обороны.

Напомним, в Харькове судили присвоившего оружие военного, а в Николаевской области — офицера, который самовольно покинул место службы вместе с автоматом.