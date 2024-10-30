Военный из Николаевской области случайно застрелил побратима

Солдат из Николаевщины застрелил побратима — что решил суд
Находясь в зоне боевых действий, военный случайно выстрелил в сослуживца из автомата. Суд признал его виновным в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти человека.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Жовтневого районного суда Николаевской области.
Подробности дела
По материалам производства, двое военных отдыхали после дежурства. Общаясь, один из них взял автомат, чтобы переставить в другое место. Он случайно нажал на курок и ранил товарища в живот. После этого мужчина оказывал раненому первую помощь и помог перевезти его в больницу.
Один из свидетелей утверждает, что военные громко разговаривали, возможно, ссорились. Впрочем, обвиняемый уверяет, что никаких конфликтов с погибшим у него не было, они дружили и служили вместе с 2014 года.
Решение суда
Судья признал военного виновным и приговорил к пяти годам заключения. Кроме того, мужчина должен выплатить 94 тыс. грн гражданской жене погибшего. Последняя к тому же получит 1 млн грн компенсации морального ущерба от Министерства обороны.
Напомним, в Харькове судили присвоившего оружие военного, а в Николаевской области — офицера, который самовольно покинул место службы вместе с автоматом.
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