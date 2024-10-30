Військовий з Миколаївщини випадково застрелив побратима

Солдат з Миколаївщини застрелив побратима — що вирішив суд
Перебуваючи у зоні бойових дій, військовий випадково вистрелив у товариша по службі з автомата. Суд визнав його винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті людини.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Жовтневого районного суду Миколаївської області.
Подробиці справи
За матеріалами провадження, двоє військових відпочивали після чергування. Спілкуючись, один з них взяв автомат, щоби переставити в інше місце. Він випадково натиснув на гачок і поранив товариша у живіт. Після цього чоловік надавав пораненому першу допомогу і допоміг перевезти його до лікарні.
Один із свідків стверджує, що військові голосно розмовляли, можливо, сварилися. Втім, обвинувачений запевняє, що жодних конфліктів із загиблим у нього не було, вони дружили й разом служили з 2014 року.
Рішення суду
Суддя визнав військового винним і засудив до п'яти років ув'язнення. Крім того, чоловік має виплатити 94 тис. грн цивільній дружині загиблого. Остання до того ж отримає 1 млн грн компенсації моральної шкоди від Міністерства оборони.
Нагадаємо, у Харкові судили військового, який привласнив зброю, а на Миколаївщині — офіцера, який самовільно залишив місце служби разом з автоматом.
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