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Солдат з Миколаївщини застрелив побратима — що вирішив суд

30 жовтня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий з Миколаївщини випадково застрелив побратима
Будівля Жовтневого суду Миколаївської області. Фото: сайт суду
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Перебуваючи у зоні бойових дій, військовий випадково вистрелив у товариша по службі з автомата. Суд визнав його винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті людини.   

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Жовтневого районного суду Миколаївської області

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Подробиці справи

За матеріалами провадження, двоє військових відпочивали після чергування. Спілкуючись, один з них взяв автомат, щоби переставити в інше місце. Він випадково натиснув на гачок і поранив товариша у живіт. Після цього чоловік надавав пораненому першу допомогу і допоміг перевезти його до лікарні. 

Один із свідків стверджує, що військові голосно розмовляли, можливо, сварилися. Втім, обвинувачений запевняє, що жодних конфліктів із загиблим у нього не було, вони дружили й разом служили з 2014 року. 

Рішення суду

Суддя визнав військового винним і засудив до п'яти років ув'язнення. Крім того, чоловік має виплатити 94 тис. грн цивільній дружині загиблого. Остання до того ж отримає 1 млн грн компенсації моральної шкоди від Міністерства оборони.

Нагадаємо, у Харкові судили військового, який привласнив зброю, а на Миколаївщині — офіцера, який самовільно залишив місце служби разом з автоматом.

вбивство судові рішення Миколаїв війна Миколаївська область

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