Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 сентября.

Женщины гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 сентября, несмотря на приближающуюся глубокую осень, в Одессе будет оставаться теплая погода. Столбики термометра превысят показатель +24, а температура Черного моря составляет +22, поэтому следует посетить побережье.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 1-4 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​21-24°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 69%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Температура ночью 14-20°С, днем ​​24-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

24 сентября украинцев ожидает небольшая облачность . Значительных осадков не ожидается, но в западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых областях ночи будут прохладными.