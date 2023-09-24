Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 сентября.

Солнечное воскресенье: какой будет погода сегодня в Одессе
24 сентября 2023 06:45
Женщины гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 24 сентября, несмотря на приближающуюся глубокую осень, в Одессе будет оставаться теплая погода. Столбики термометра превысят показатель +24, а температура Черного моря составляет +22, поэтому следует посетить побережье.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 1-4 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 21-24°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 69%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
- Температура ночью 14-20°С, днем 24-30°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
24 сентября украинцев ожидает небольшая облачность . Значительных осадков не ожидается, но в западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых областях ночи будут прохладными.