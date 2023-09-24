Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 вересня

Жінки гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 вересня, попри наближення глибокої осені, в Одесі залишатиметься тепла погода. Стовпчики термометра перевищать показник +24 °С, а температура Чорного моря становить +22 °С, тож слід відвідати узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 1-4 м/с.

Температура вночі 20-22 °С, вдень 21-24 °С.

Температура морської води 21-22 °С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 69%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 2-7 м/с.

Температура вночі 14-20 °С, вдень 24-30 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

24 вересня на українців очікує невелика хмарність. Значних опадів не очікується, проте у західних регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. В деяких областях ночі будуть прохолодними.