Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 вересня

Сонячна неділя: якою буде погода сьогодні в Одесі
24 вересня 2023 06:45
Жінки гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 24 вересня, попри наближення глибокої осені, в Одесі залишатиметься тепла погода. Стовпчики термометра перевищать показник +24 °С, а температура Чорного моря становить +22 °С, тож слід відвідати узбережжя.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 1-4 м/с.
- Температура вночі 20-22 °С, вдень 21-24 °С.
- Температура морської води 21-22 °С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 69%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 2-7 м/с.
- Температура вночі 14-20 °С, вдень 24-30 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
24 вересня на українців очікує невелика хмарність. Значних опадів не очікується, проте у західних регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. В деяких областях ночі будуть прохолодними.