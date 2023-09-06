Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 сентября.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 сентября, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Синоптики не предполагают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к порывам сильного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-21°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 25 °С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 53%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области видимость добра

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

6 сентября по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах будет ветрено. Подробный прогноз погоды читайте в материале.