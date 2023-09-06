Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 сентября.

Солнечно, но ветрено: детальный прогноз погоды в Одессе
6 сентября 2023 06:30
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 6 сентября, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Синоптики не предполагают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к порывам сильного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 18-21°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 25 °С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 53%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
- На дорогах области видимость добра
Погода в Украине
6 сентября по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах будет ветрено. Подробный прогноз погоды читайте в материале.