Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 вересня

Сонячно, але вітряно: детальний прогноз погоди в Одесі
6 вересня 2023 06:30
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 6 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім слід бути готовим до поривів сильного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 18-21 °С, вдень 26-28 °С.
- Температура морської води 25 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 53%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °С.
- На автошляхах області видимість добра
Погода в Україні
6 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах буде вітряно. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.