Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 вересня

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім слід бути готовим до поривів сильного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-21 °С, вдень 26-28 °С.

Температура морської води 25 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 53%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °С.

На автошляхах області видимість добра

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

6 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах буде вітряно. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.