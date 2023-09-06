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Сонячно, але вітряно: детальний прогноз погоди в Одесі

6 вересня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 вересня
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 6 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім слід бути готовим до поривів сильного вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 18-21 °С, вдень 26-28 °С.
  • Температура морської води 25 °С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 53%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °С.
  • На автошляхах області видимість добра
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

6 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах буде вітряно. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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