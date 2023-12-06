Солнца можно не ждать — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
6 декабря 2023 06:13
Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 6 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы ветра до 10 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 6-11 м/с.
- Температура воздуха ночью — +2...+4°С, днем — +3...+4°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью - -4...+0 °С, днем — +1...+7 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В Украине в День Святого Николая, 6 декабря, ожидается хорошая зимняя погода почти без осадков. Только в Винницкой, Житомирской областях все же немного заснежит, а в Одесской области возможен небольшой дождь.
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