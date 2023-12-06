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Солнца можно не ждать — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

6 декабря 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Солнца можно не ждать — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы ветра до 10 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 6-11 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +2...+4°С, днем — +3...+4°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью - -4...+0 °С, днем — +1...+7 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

В Украине в День Святого Николая, 6 декабря, ожидается хорошая зимняя погода почти без осадков. Только в Винницкой, Житомирской областях все же немного заснежит, а в Одесской области возможен небольшой дождь.

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