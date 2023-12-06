Солнца можно не ждать — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы ветра до 10 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер восточный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью — +2...+4°С, днем — +3...+4°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью - -4...+0 °С, днем — +1...+7 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

В Украине в День Святого Николая, 6 декабря, ожидается хорошая зимняя погода почти без осадков. Только в Винницкой, Житомирской областях все же немного заснежит, а в Одесской области возможен небольшой дождь.