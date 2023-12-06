Сонця можна не чекати — синоптики розказали про погоду в Одесі сьогодні

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви вітру до 10 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер — східний, 6-11 м/с.

Температура повітря вночі — +2...+4 °С, вдень — +3...+4 °С.

Детальний прогноз погоди Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі — -4...+0 °С, вдень — +1...+7 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

В Україні на День Святого Миколая, 6 грудня, очікується хороша зимова погода майже без опадів. Лише у Вінницькій, Житомирській областях все ж трохи засніжить, а на Одещині можливий невеликий дощ.