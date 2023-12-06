Сонця можна не чекати — синоптики розказали про погоду в Одесі сьогодні
6 грудня 2023 06:13
Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 6 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви вітру до 10 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер — східний, 6-11 м/с.
- Температура повітря вночі — +2...+4 °С, вдень — +3...+4 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — -4...+0 °С, вдень — +1...+7 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
В Україні на День Святого Миколая, 6 грудня, очікується хороша зимова погода майже без опадів. Лише у Вінницькій, Житомирській областях все ж трохи засніжить, а на Одещині можливий невеликий дощ.
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