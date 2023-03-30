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Сотни домов в Одессе остались без воды: когда восстановят

30 марта 2023 15:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Время восстановления ориентировано
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе аварийно отключили воду на 11 улицах города, а это сотни домов. Восстановить водоснабжение обещают уже вечером.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Воду обещают вернуть с 17:00 до 20:00. Отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

  1. Базарная ул.,
  2. Успенская ул.,
  3. Осипова ул.,
  4. Ивана Франко ул., 39, 41, 45а
  5. Бригадная ул., 48
  6. Левитана ул.,
  7. Люстдорфская дорога ул.,
  8. Академика Королева ул.,
  9. Академика Глушко просп.,
  10. 2-я линия Люстдорфской дороги ул., 2-7я линии,
  11. Костанди ул.

Также без воды остались жители сел Усатово и Нерубайское. Работы должны быть завершены до 18:00.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.

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