Сотни домов в Одессе остались без воды: когда восстановят

Время восстановления ориентировано

В Одессе аварийно отключили воду на 11 улицах города, а это сотни домов. Восстановить водоснабжение обещают уже вечером.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Воду обещают вернуть с 17:00 до 20:00. Отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

Базарная ул., Успенская ул., Осипова ул., Ивана Франко ул., 39, 41, 45а Бригадная ул., 48 Левитана ул., Люстдорфская дорога ул., Академика Королева ул., Академика Глушко просп., 2-я линия Люстдорфской дороги ул., 2-7я линии, Костанди ул.

Также без воды остались жители сел Усатово и Нерубайское. Работы должны быть завершены до 18:00.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.