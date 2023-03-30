Сотни домов в Одессе остались без воды: когда восстановят
В Одессе аварийно отключили воду на 11 улицах города, а это сотни домов. Восстановить водоснабжение обещают уже вечером.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Воду обещают вернуть с 17:00 до 20:00. Отсутствует водоснабжение по следующим адресам:
- Базарная ул.,
- Успенская ул.,
- Осипова ул.,
- Ивана Франко ул., 39, 41, 45а
- Бригадная ул., 48
- Левитана ул.,
- Люстдорфская дорога ул.,
- Академика Королева ул.,
- Академика Глушко просп.,
- 2-я линия Люстдорфской дороги ул., 2-7я линии,
- Костанди ул.
Также без воды остались жители сел Усатово и Нерубайское. Работы должны быть завершены до 18:00.
Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.