Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

Час відновлення орієнтований

В Одесі аварійно відключили воду на 11 вулицях міста, а це сотні будинків. Відновити водопостачання обіцяють вже ввечері.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Воду обіцяють повернути з 17:00 до 20:00. Наразі відсутнє водопостачання за наступними адресами:

Базарна вул., Успенська вул., Осипова вул., Івана Франка вул., 39, 41, 45а Бригадна вул., 48 Левітана вул., Люстдорфська дорога вул., Академіка Корольова вул., Академіка Глушка просп., 2-а лінія Люстдорфської дороги вул., 2-7я лінії, Костанді вул..

Також без води залишились мешканці сіл Усатове та Нерубайське. Роботи мають завершити до 18:00.

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд деяких тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.