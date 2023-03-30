Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять arrow

Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

30 березня 2023 15:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Час відновлення орієнтований
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі аварійно відключили воду на 11 вулицях міста, а це сотні будинків. Відновити водопостачання обіцяють вже ввечері. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Воду обіцяють повернути з 17:00 до 20:00. Наразі відсутнє водопостачання за наступними адресами: 

  1. Базарна вул., 
  2. Успенська вул.,  
  3. Осипова вул.,  
  4. Івана Франка вул., 39, 41, 45а  
  5. Бригадна вул., 48  
  6. Левітана вул.,  
  7. Люстдорфська дорога вул.,  
  8. Академіка Корольова вул.,  
  9. Академіка Глушка просп.,  
  10. 2-а лінія Люстдорфської дороги вул., 2-7я лінії,
  11. Костанді вул..

Також без води залишились мешканці сіл Усатове та Нерубайське. Роботи мають завершити до 18:00. 

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд деяких тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

16:16Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

16:15 Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

16:14 У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

Новина з фото

16:14 Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:59 Райффайзен банк заявив, що планує відокремитися від росії: які варіанти там розглядають

15:55 Екстрадиція Жеваго: суд у Франції ухвалив рішення

15:35 Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

15:32 В Україні може з'явитися відкритий реєстр ухилянтів

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

Новина з відео

14:10 "Не вдається змусити українців страждати": скабеєва влаштувала істерику в ефірі "России 1"

Новина з відео

14:04 Аліна Паш відверто висловилась про стосунки з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

Новина з відео

12:28 ​​​​​​​Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару

Новина з відео

12:25 Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 16:16

Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

None 30 Березень 16:13

Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

None 30 Березень 16:14

У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

None 30 Березень 16:13

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB