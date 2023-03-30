Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять
В Одесі аварійно відключили воду на 11 вулицях міста, а це сотні будинків. Відновити водопостачання обіцяють вже ввечері.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Воду обіцяють повернути з 17:00 до 20:00. Наразі відсутнє водопостачання за наступними адресами:
- Базарна вул.,
- Успенська вул.,
- Осипова вул.,
- Івана Франка вул., 39, 41, 45а
- Бригадна вул., 48
- Левітана вул.,
- Люстдорфська дорога вул.,
- Академіка Корольова вул.,
- Академіка Глушка просп.,
- 2-а лінія Люстдорфської дороги вул., 2-7я лінії,
- Костанді вул..
Також без води залишились мешканці сіл Усатове та Нерубайське. Роботи мають завершити до 18:00.
Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд деяких тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.