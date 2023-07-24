Сотни домов в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение
Сегодня почти 20 улиц города остались без воды , а это сотни домов. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- 2-й Керченский пер., все дома;
- Капитана Кузнецова ул., 90-110 парные дома;
- Люстдорфская дорога ул., все дома;
- Ильфа и Петрова ул., все дома;
- Независимости пл., 1 все дома;
- Академика Королева ул., все дома;
- Академика Уильямса ул., все дома;
- Академика Глушко просп., все дома;
- Транспортная ул., все дома;
- Светлая ул., все дома;
- Солнечная ул., все дома;
- Маршала Говорова ул., все дома;
- Светлый пер., все дома;
- Тенистая ул., все дома;
- Академическая ул., все дома;
- Черняховского ул., все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.