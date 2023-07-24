Сотни домов в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение

Отключение воды. Фото: google

Сегодня почти 20 улиц города остались без воды , а это сотни домов. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

2-й Керченский пер., все дома;

Капитана Кузнецова ул., 90-110 парные дома;

Люстдорфская дорога ул., все дома;

Ильфа и Петрова ул., все дома;

Независимости пл., 1 все дома;

Академика Королева ул., все дома;

Академика Уильямса ул., все дома;

Академика Глушко просп., все дома;

Транспортная ул., все дома;

Светлая ул., все дома;

Солнечная ул., все дома;

Маршала Говорова ул., все дома;

Светлый пер., все дома;

Тенистая ул., все дома;

Академическая ул., все дома;

Черняховского ул., все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.