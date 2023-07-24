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Сотни домов в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение

24 июля 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотни домов в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня почти 20 улиц города остались без воды , а это сотни домов. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

  • 2-й Керченский пер., все дома;
  • Капитана Кузнецова ул., 90-110 парные дома;
  • Люстдорфская дорога ул., все дома;
  • Ильфа и Петрова ул., все дома;
  • Независимости пл., 1 все дома;
  • Академика Королева ул., все дома;
  • Академика Уильямса ул., все дома;
  • Академика Глушко просп., все дома;
  • Транспортная ул., все дома;
  • Светлая ул., все дома;
  • Солнечная ул., все дома;
  • Маршала Говорова ул., все дома;
  • Светлый пер., все дома;
  • Тенистая ул., все дома;
  • Академическая ул., все дома;
  • Черняховского ул., все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.

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