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Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання

24 липня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні майже 20 вулиць міста залишились без води, а це сотні будинків. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими  адресами: 

 

  • 2-й Керченський пров., усі будинки;
  • Капітана Кузнецова вул., 90-110 парні будинки;
  • Люстдорфська дорога вул., усі будинки;
  • Ільфа і Петрова вул., усі будинки;
  • Незалежності пл., 1 усі будинки;
  • Академіка Корольова вул., усі будинки;
  • Академіка Вільямса вул., усі будинки;
  • Академіка Глушка просп., усі будинки;
  • Транспортна вул., усі будинки;
  • Світла вул., усі будинки;
  • Сонячна вул., усі будинки;
  • Маршала Говорова вул., усі будинки;
  • Світлий пров., усі будинки;
  • Тіниста вул., усі будинки;
  • Академічна вул., усі будинки;
  • Черняховського вул., усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.

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