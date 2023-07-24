Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання

Відключення води. Фото: google

Сьогодні майже 20 вулиць міста залишились без води, а це сотні будинків. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:

2-й Керченський пров., усі будинки;

Капітана Кузнецова вул., 90-110 парні будинки;

Люстдорфська дорога вул., усі будинки;

Ільфа і Петрова вул., усі будинки;

Незалежності пл., 1 усі будинки;

Академіка Корольова вул., усі будинки;

Академіка Вільямса вул., усі будинки;

Академіка Глушка просп., усі будинки;

Транспортна вул., усі будинки;

Світла вул., усі будинки;

Сонячна вул., усі будинки;

Маршала Говорова вул., усі будинки;

Світлий пров., усі будинки;

Тіниста вул., усі будинки;

Академічна вул., усі будинки;

Черняховського вул., усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.