Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання
Сьогодні майже 20 вулиць міста залишились без води, а це сотні будинків. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:
- 2-й Керченський пров., усі будинки;
- Капітана Кузнецова вул., 90-110 парні будинки;
- Люстдорфська дорога вул., усі будинки;
- Ільфа і Петрова вул., усі будинки;
- Незалежності пл., 1 усі будинки;
- Академіка Корольова вул., усі будинки;
- Академіка Вільямса вул., усі будинки;
- Академіка Глушка просп., усі будинки;
- Транспортна вул., усі будинки;
- Світла вул., усі будинки;
- Сонячна вул., усі будинки;
- Маршала Говорова вул., усі будинки;
- Світлий пров., усі будинки;
- Тіниста вул., усі будинки;
- Академічна вул., усі будинки;
- Черняховського вул., усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 21:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.