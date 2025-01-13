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Сотни долларов на запчастях — схема одесского таможенника

13 января 2025 17:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский таможенник обложил данью импортеров
Одесского таможенника задержали на взятке. Фото: СБУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе задержали начальника отдела таможенного оформления одного из постов таможни. Он наладил схему вымогательства с импортеров автозапчастей.

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре в понедельник, 13 января.

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Детали схемы

По версии следствия, чиновник требовал от предпринимателя взятку за ввоз автомобильных блоков управления без надлежащих проверок. С каждой единицы товара таможенник рассчитывал получить от 50 до 100 долларов. Если же импортер отказывался платить, ему затягивали оформление или вообще отказывали в нем.

Правоохранители зафиксировали несколько эпизодов получения взятки служащим. Таможенника задержали, когда он получал 1,5 тыс. долларов от одного из предпринимателей.

Что грозит таможеннику

Задержанного отстранили от должности. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Если суд признает таможенника виновным, ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей с возможностью выйти под залог.

Напомним, одесского судью пытались подкупить бутылкой алкоголя и долларами в конверте. Он не поддался. Также мы писали, что в Киеве задержали руководителя одного из КП. Он требовал взятку за рекламу.

СБУ Одесса взятка Новости Одессы таможня запчасти

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