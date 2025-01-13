Одеський митник обклав даниною імпортерів

Одеського митника затримали на хабарі. Фото: СБУ

В Одесі затримали начальника відділу митного оформлення одного з постів митниці. Він налагодив схему здирництва з імпортерів автозапчастин.

Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі у понеділок, 13 січня.

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Деталі схеми

За версією слідства, посадовець вимагав від підприємця хабар за ввезення автомобільних блоків управління без належних перевірок. З кожної одиниці товару митник розраховував отримати від 50 до 100 доларів. Якщо ж імпортер відмовлявся платити, йому затягували оформлення або взагалі відмовляли в ньому.

Правоохоронці зафіксували декілька епізодів одержання хабаря службовцем. Митника затримали, коли він отримував 1,5 тис. доларів від одного з підприємців.

Що загрожує митнику

Затриманого відсторонили від посади. Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Якщо суд визнає митника винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу.

Нагадаємо, одеського суддю намагалися підкупити пляшкою алкоголю та доларами у конверті. Він не піддався. Також ми писали, що у Києві затримали керівника одного з КП. Він вимагав хабар за рекламу.