Одеському судді пропонували хабар алкоголем

Одеському судді пропонували алкоголь як хабар. Фото ілюстративне: freepik

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Едуард Іванов поскаржився, що його намагалися підкупити. Адвокатка буцімто пропонувала йому алкоголь та гроші за винесення потрібного рішення.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з акту Вищої ради правосуддя.

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Таємничий пакет

Згідно з документом, суддя Іванов розглядав адміністративну справу щодо військового 122-ї бригади тероборони. Чоловік скаржився на проблеми зі здоров'ям, але ВЛК визнала його придатним до служби. Він оскаржив це рішення у суді. За словами судді, невідома жінка через секретаря намагалася передати йому пакет нібито від адвоката позивача. Всередині були пляшка алкогольного напою та долари у конверті. Через деякий час незнайомка повернулася й забрала пакет.

Едуард Іванов повідомив про інцидент до НАБУ та поліції. Суддя вважає, що його намагалися підкупити. Тому він заявив про самовідвід у справі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про втручання у здійснення правосуддя.

Нагадаємо, в Одесі звільняють скандального суддю Іллю Лонського. Його підозрюють у хабарництві. Інший фігурант корупційного скандала — суддя Білгород-Дністровського суду Валентин Заверюха — просив закрити провадження щодо себе у зв'язку з мобілізацією.