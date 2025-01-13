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Одеського суддю намагалися підкупити алкоголем — деталі

13 січня 2025 13:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеському судді пропонували хабар алкоголем
Одеському судді пропонували алкоголь як хабар. Фото ілюстративне: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Едуард Іванов поскаржився, що його намагалися підкупити. Адвокатка буцімто пропонувала йому алкоголь та гроші за винесення потрібного рішення.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з акту Вищої ради правосуддя.

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Згідно з документом, суддя Іванов розглядав адміністративну справу щодо військового 122-ї бригади тероборони. Чоловік скаржився на проблеми зі здоров'ям, але ВЛК визнала його придатним до служби. Він оскаржив це рішення у суді. За словами судді, невідома жінка через секретаря намагалася передати йому пакет нібито від адвоката позивача. Всередині були пляшка алкогольного напою та долари у конверті. Через деякий час незнайомка повернулася й забрала пакет. 

Едуард Іванов повідомив про інцидент до НАБУ та поліції. Суддя вважає, що його намагалися підкупити. Тому він заявив про самовідвід у справі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про втручання у здійснення правосуддя.

Нагадаємо, в Одесі звільняють скандального суддю Іллю Лонського. Його підозрюють у хабарництві. Інший фігурант корупційного скандала — суддя Білгород-Дністровського суду Валентин Заверюха — просив закрити провадження щодо себе у зв'язку з мобілізацією.

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15:36 Вимагав хабар за рекламу — у Києві затримали керівника КП

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