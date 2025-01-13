Одесскому судье предлагали взятку алкоголем

Одесскому судье предлагали алкоголь в качестве взятки. Фото: иллюстративное/freepik

Судья Одесского окружного административного суда Эдуард Иванов пожаловался, что его пытались подкупить. Адвокат якобы предлагала ему алкоголь и деньги за вынесение нужного решения.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из акта Высшего совета правосудия.

Читайте также:

Таинственный пакет

Согласно документу, судья Иванов рассматривал административное дело в отношении военного 122-й бригады теробороны. Мужчина жаловался на проблемы со здоровьем, но ВВК признала его годным к службе. Он обжаловал это решение в суде. По словам судьи, неизвестная женщина через секретаря пыталась передать ему пакет якобы от адвоката истца. Внутри были бутылка алкогольного напитка и доллары в конверте. Через некоторое время незнакомка вернулась и забрала пакет.

Эдуард Иванов сообщил об инциденте в НАБУ и полицию. Судья считает, что его пытались подкупить. Поэтому он заявил о самоотводе по делу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о вмешательстве в осуществление правосудия.

Напомним, в Одессе увольняют скандального судью Илью Лонского. Его подозревают во взяточничестве. Другой фигурант коррупционного скандала — судья Белгород-Днестровского суда Валентин Заверюха — просил закрыть производство в отношении себя в связи с мобилизацией.