Одесскому судье предлагали взятку алкоголем

Одесского судью пытались подкупить алкоголем — детали
Судья Одесского окружного административного суда Эдуард Иванов пожаловался, что его пытались подкупить. Адвокат якобы предлагала ему алкоголь и деньги за вынесение нужного решения.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из акта Высшего совета правосудия.
Таинственный пакет
Согласно документу, судья Иванов рассматривал административное дело в отношении военного 122-й бригады теробороны. Мужчина жаловался на проблемы со здоровьем, но ВВК признала его годным к службе. Он обжаловал это решение в суде. По словам судьи, неизвестная женщина через секретаря пыталась передать ему пакет якобы от адвоката истца. Внутри были бутылка алкогольного напитка и доллары в конверте. Через некоторое время незнакомка вернулась и забрала пакет.
Эдуард Иванов сообщил об инциденте в НАБУ и полицию. Судья считает, что его пытались подкупить. Поэтому он заявил о самоотводе по делу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о вмешательстве в осуществление правосудия.
Напомним, в Одессе увольняют скандального судью Илью Лонского. Его подозревают во взяточничестве. Другой фигурант коррупционного скандала — судья Белгород-Днестровского суда Валентин Заверюха — просил закрыть производство в отношении себя в связи с мобилизацией.
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