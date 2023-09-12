Отключение света в Одессе сегодня - 12 сентября

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 сентября, более полусотни улиц города останутся без света . Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

ул. Авдеева-Черноморского, 1 – 21,

пров. Аркадиевский, 9/1,

ул. Бернардация, 5 – 37,

пров. Граничный, 16 – 37а,

ул. Окружная, 20в,

ул. Урожайная, 1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,

ул. Фонтанская дорога, 36, 36Б, 71/3, 73/75, 75

ул. Ш. Руставели, 9

Где не будет света до 19:00

пров. 1-й Сиреневый, 1 – 6,

пров. 2-й Сиреневый, 1 – 19,

ул. 3-я Степная, 58, 62/2, 63/1, 64А

ул. 7-я Степная 30 – 49,

ул. Богуна, 6А, 12/2, 21,

пров. Бужковый, 2/2,

ул. Бужковый проезд, 1 – 6,

ул. Василия Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,

ул. Военный Спуск, 1/3,12,

ул. Гранатная, 1 – 25,

пров. Гранатный, 2 – 8/1,

ул. Ивановский переезд, 10,

ул. Апрельская, 1 – 18,

пров. Ковровый, 5, 7, 9,

ул. Граничная, 25,

пров. Граничный, 1 – 35,

пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37А,

пров. Малиновский, 7,

ул. Малиновского Маршала, 79 – 131,

ул. Маршала Бабаджаняна, 42 – 54,

ул. Мельницкая, 35 – 51,

ул. Николая Гоголя, 1/3,7,

ул. Минская, 7 – 28б,

ул. Новикова, 2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,

ул. Южная, 27,

ул. Платанова, 27 – 126,

ул. Приморская, 20, 22, 23, 25,

ул. Радостная, 114, 116,

ул. Святослава Рихтера, 8 – 109,

ул. Сельская, 1 – 34,

ул. Солнечная, 1 – 41,

ул. Спартаковская, 18 – 63,

ул. Строганова, 12/4 – 37а,

ул. Тенистая, 9/12,

ул. Туристская, 8 – 19,

ул. Ударников, 12, 35б,

ул. Академика Панкратовой, 1 – 31а,

ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,

ул. Круговая,10Б – 58.

Где не будет света до 22:00

пров. 1-й Деревообрабатывающий,1 – 27,

пров. 2-й Деревообобный, 2, 19, 30,

пров. 3-й Деревообрабатывающий, 4,

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1 – 117,

пров. 5-й Деревообрабатывающий, 2А – 147,

ул. Авдеева-Черноморского, 1,

ул. Академика Заболотного, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67, корпус2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В /3, 83В/4,

ул. Отечественная, 33,

ул. Деревообрабатывающая, 1 – 86,

просп. Зеленый, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,

пров. Испанский, 2А,

ул. М.Боровского, 22А,

ул. Марсельская, 32 – 36,

ул. Парковая, 76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,

пров. Пестеля, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,

ул. Почтовая, 39 – 86,

ул. Промышленная, 1 – 125б,

ул. Семена Палия, 77,93,

ул. Химическая, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 21

Отметим, через полтора месяца в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блекауты.