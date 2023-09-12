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Сотни одесситов до вечера останутся без света: список адресов

12 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отключение света в Одессе сегодня - 12 сентября
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 12 сентября, более полусотни улиц города останутся без света . Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • ул. Авдеева-Черноморского, 1 – 21,
  • пров. Аркадиевский, 9/1,
  • ул. Бернардация, 5 – 37,
  • пров. Граничный, 16 – 37а,
  • ул. Окружная, 20в,
  • ул. Урожайная, 1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,
  • ул. Фонтанская дорога, 36, 36Б, 71/3, 73/75, 75
  • ул. Ш. Руставели, 9

Где не будет света до 19:00

  • пров. 1-й Сиреневый, 1 – 6,
  • пров. 2-й Сиреневый, 1 – 19,
  • ул. 3-я Степная, 58, 62/2, 63/1, 64А
  • ул. 7-я Степная 30 – 49,
  • ул. Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • пров. Бужковый, 2/2,
  • ул. Бужковый проезд, 1 – 6,
  • ул. Василия Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,
  • ул. Военный Спуск, 1/3,12,
  • ул. Гранатная, 1 – 25,
  • пров. Гранатный, 2 – 8/1,
  • ул. Ивановский переезд, 10,
  • ул. Апрельская, 1 – 18,
  • пров. Ковровый, 5, 7, 9,
  • ул. Граничная, 25,
  • пров. Граничный, 1 – 35,
  • пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37А,
  • пров. Малиновский, 7,
  • ул. Малиновского Маршала, 79 – 131,
  • ул. Маршала Бабаджаняна, 42 – 54,
  • ул. Мельницкая, 35 – 51,
  • ул. Николая Гоголя, 1/3,7,
  • ул. Минская, 7 – 28б,
  • ул. Новикова, 2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,
  • ул. Южная, 27,
  • ул. Платанова, 27 – 126,
  • ул. Приморская, 20, 22, 23, 25,
  • ул. Радостная, 114, 116,
  • ул. Святослава Рихтера, 8 – 109,
  • ул. Сельская, 1 – 34,
  • ул. Солнечная, 1 – 41,
  • ул. Спартаковская, 18 – 63,
  • ул. Строганова, 12/4 – 37а,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • ул. Туристская, 8 – 19,
  • ул. Ударников, 12, 35б,
  • ул. Академика Панкратовой, 1 – 31а,
  • ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
  • ул. Круговая,10Б – 58.

Где не будет света до 22:00

  • пров. 1-й Деревообрабатывающий,1 – 27,
  • пров. 2-й Деревообобный, 2, 19, 30,
  • пров. 3-й Деревообрабатывающий, 4,
  • пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1 – 117,
  • пров. 5-й Деревообрабатывающий, 2А – 147,
  • ул. Авдеева-Черноморского, 1,
  • ул. Академика Заболотного, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67, корпус2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В /3, 83В/4,
  • ул. Отечественная, 33,
  • ул. Деревообрабатывающая, 1 – 86,
  • просп. Зеленый, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • пров. Испанский, 2А,
  • ул. М.Боровского, 22А,
  • ул. Марсельская, 32 – 36,
  • ул. Парковая, 76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,
  • пров. Пестеля, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,
  • ул. Почтовая, 39 – 86,
  • ул. Промышленная, 1 – 125б,
  • ул. Семена Палия, 77,93,
  • ул. Химическая, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 21

Отметим, через полтора месяца в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блекауты.

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