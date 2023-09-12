Відключення світла в Одесі сьогодні — 12 вересня

Сотні одеситів до вечора залишаться без світла: перелік адрес
12 вересня 2023 10:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 12 вересня, понад пів сотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- вул. Авдєєва-Чорноморського, 1 – 21,
- пров. Аркадіївський, 9/1,
- вул. Бернардацці, 5 – 37,
- пров. Кордонний, 16 – 37а,
- вул. Окружна, 20в,
- вул. Урожайна, 1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,
- вул. Фонтанська дорога,36, 36Б, 71/3, 73/75, 75
- вул. Ш. Руставелі, 9
Де не буде світла до 19:00
- пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
- пров. 2-й Бузковий, 1 – 19,
- вул. 3-я Степова,58, 62/2, 63/1, 64А
- вул. 7-а Степова 30 – 49,
- вул. Богуна, 6А, 12/2, 21,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- вул. Бузьковий проїзд, 1 – 6,
- вул. Василя Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,
- вул. Військовий Узвіз, 1/3,12,
- вул. Гранатна, 1 – 25,
- пров. Гранатний, 2 – 8/1,
- вул. Іванівський переїзд, 10,
- вул. Квітнева, 1 – 18,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- вул. Кордонна, 25,
- пров. Кордонний, 1 – 35,
- пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37А,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Малиновського Маршала, 79 – 131,
- вул. Маршала Бабаджаняна, 42 – 54,
- вул. Мельницька, 35 – 51,
- вул. Миколи Гоголя, 1/3,7,
- вул. Мінська, 7 – 28б,
- вул. Новікова, 2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,
- вул. Південна, 27,
- вул. Платанова, 27 – 126,
- вул. Приморська, 20, 22, 23, 25,
- вул. Радісна, 114, 116,
- вул. Святослава Ріхтера, 8 – 109,
- вул. Сільська, 1 – 34,
- вул. Сонячна, 1 – 41,
- вул. Спартаківська, 18 – 63,
- вул. Строганова, 12/4 – 37а,
- вул. Тіниста, 9/12,
- вул. Туристська, 8 – 19,
- вул. Ударників, 12, 35б,
- вул. Академіка Панкратової, 1 – 31а,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Кругова,10Б – 58.
Де не буде світла до 22:00
- пров. 1-й Деревообробний,1 – 27,
- пров. 2-й Деревообобний, 2, 19, 30,
- пров. 3-й Деревообробний, 4,
- пров. 4-й Деревообробний, 1 – 117,
- пров. 5-й Деревообробний, 2А – 147,
- вул. Авдєєва-Чорноморського, 1,
- вул. Академіка Заболотного, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67,корпус2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В/3, 83В/4,
- вул. Вітчизняна, 33,
- вул. Деревообробна, 1 – 86,
- просп. Зелений, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
- пров. Іспанський, 2А,
- вул. М.Боровського, 22А,
- вул. Марсельська, 32 – 36,
- вул. Паркова,76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,
- пров. Пестеля, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,
- вул. Поштова, 39 – 86,
- вул. Промислова, 1 – 125б,
- вул. Семена Палія, 77,93,
- вул. Хімічна, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216
Зазначимо, за півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не всі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.