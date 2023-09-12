Відключення світла в Одесі сьогодні — 12 вересня

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 вересня, понад пів сотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

вул. Авдєєва-Чорноморського, 1 – 21,

пров. Аркадіївський, 9/1,

вул. Бернардацці, 5 – 37,

пров. Кордонний, 16 – 37а,

вул. Окружна, 20в,

вул. Урожайна, 1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,

вул. Фонтанська дорога,36, 36Б, 71/3, 73/75, 75

вул. Ш. Руставелі, 9

Де не буде світла до 19:00

пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,

пров. 2-й Бузковий, 1 – 19,

вул. 3-я Степова,58, 62/2, 63/1, 64А

вул. 7-а Степова 30 – 49,

вул. Богуна, 6А, 12/2, 21,

пров. Бузьковий, 2/2,

вул. Бузьковий проїзд, 1 – 6,

вул. Василя Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,

вул. Військовий Узвіз, 1/3,12,

вул. Гранатна, 1 – 25,

пров. Гранатний, 2 – 8/1,

вул. Іванівський переїзд, 10,

вул. Квітнева, 1 – 18,

пров. Килимовий, 5, 7, 9,

вул. Кордонна, 25,

пров. Кордонний, 1 – 35,

пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37А,

пров. Малиновський, 7,

вул. Малиновського Маршала, 79 – 131,

вул. Маршала Бабаджаняна, 42 – 54,

вул. Мельницька, 35 – 51,

вул. Миколи Гоголя, 1/3,7,

вул. Мінська, 7 – 28б,

вул. Новікова, 2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,

вул. Південна, 27,

вул. Платанова, 27 – 126,

вул. Приморська, 20, 22, 23, 25,

вул. Радісна, 114, 116,

вул. Святослава Ріхтера, 8 – 109,

вул. Сільська, 1 – 34,

вул. Сонячна, 1 – 41,

вул. Спартаківська, 18 – 63,

вул. Строганова, 12/4 – 37а,

вул. Тіниста, 9/12,

вул. Туристська, 8 – 19,

вул. Ударників, 12, 35б,

вул. Академіка Панкратової, 1 – 31а,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Кругова,10Б – 58.

Де не буде світла до 22:00

пров. 1-й Деревообробний,1 – 27,

пров. 2-й Деревообобний, 2, 19, 30,

пров. 3-й Деревообробний, 4,

пров. 4-й Деревообробний, 1 – 117,

пров. 5-й Деревообробний, 2А – 147,

вул. Авдєєва-Чорноморського, 1,

вул. Академіка Заболотного, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67,корпус2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В/3, 83В/4,

вул. Вітчизняна, 33,

вул. Деревообробна, 1 – 86,

просп. Зелений, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,

пров. Іспанський, 2А,

вул. М.Боровського, 22А,

вул. Марсельська, 32 – 36,

вул. Паркова,76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,

пров. Пестеля, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,

вул. Поштова, 39 – 86,

вул. Промислова, 1 – 125б,

вул. Семена Палія, 77,93,

вул. Хімічна, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216

Зазначимо, за півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не всі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.