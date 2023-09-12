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Сотні одеситів до вечора залишаться без світла: перелік адрес

12 вересня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні — 12 вересня
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 12 вересня, понад пів сотні  вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 1 – 21, 
  • пров. Аркадіївський, 9/1,
  • вул. Бернардацці, 5 – 37, 
  • пров. Кордонний, 16 – 37а,  
  • вул. Окружна, 20в, 
  • вул. Урожайна, 1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5І, 
  • вул. Фонтанська дорога,36, 36Б, 71/3, 73/75, 75   
  • вул. Ш. Руставелі, 9  

Де не буде світла до 19:00

  • пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 – 19, 
  • вул. 3-я Степова,58, 62/2, 63/1, 64А 
  • вул. 7-а Степова 30 – 49, 
  • вул. Богуна, 6А, 12/2, 21,  
  • пров. Бузьковий, 2/2, 
  • вул. Бузьковий проїзд, 1 – 6,  
  • вул. Василя Стуса, 2А, 2В, 3В, 4, 6,
  • вул. Військовий Узвіз, 1/3,12, 
  • вул. Гранатна, 1 – 25,   
  • пров. Гранатний, 2 – 8/1, 
  • вул. Іванівський переїзд, 10, 
  • вул. Квітнева, 1 – 18, 
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9, 
  • вул. Кордонна, 25, 
  • пров. Кордонний, 1 – 35,  
  • пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37А, 
  • пров. Малиновський, 7, 
  • вул. Малиновського Маршала, 79 – 131, 
  • вул. Маршала Бабаджаняна, 42 – 54,  
  • вул. Мельницька, 35 – 51,   
  • вул. Миколи Гоголя, 1/3,7, 
  • вул. Мінська, 7 – 28б,
  • вул. Новікова, 2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41, 
  • вул. Південна, 27, 
  • вул. Платанова, 27 – 126,  
  • вул. Приморська, 20, 22, 23, 25, 
  • вул. Радісна, 114, 116, 
  • вул. Святослава Ріхтера, 8 – 109, 
  • вул. Сільська, 1 – 34,  
  • вул. Сонячна, 1 – 41, 
  • вул. Спартаківська, 18 – 63, 
  • вул. Строганова, 12/4 – 37а, 
  • вул. Тіниста, 9/12, 
  • вул. Туристська, 8 – 19, 
  • вул. Ударників, 12, 35б,
  • вул. Академіка Панкратової, 1 – 31а,
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,  
  • вул. Кругова,10Б – 58.

Де не буде світла до 22:00

  • пров. 1-й Деревообробний,1 – 27, 
  • пров. 2-й Деревообобний, 2, 19, 30, 
  • пров. 3-й Деревообробний, 4, 
  • пров. 4-й Деревообробний, 1 – 117, 
  • пров. 5-й Деревообробний, 2А – 147,
  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 1,
  • вул. Академіка Заболотного, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67,корпус2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В/3, 83В/4, 
  • вул. Вітчизняна, 33, 
  • вул. Деревообробна, 1 – 86, 
  • просп. Зелений, 1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • пров. Іспанський, 2А,
  • вул. М.Боровського, 22А, 
  • вул. Марсельська, 32 – 36, 
  • вул. Паркова,76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8, 
  • пров. Пестеля, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57, 
  • вул. Поштова, 39 – 86, 
  • вул. Промислова, 1 – 125б,  
  • вул. Семена Палія, 77,93, 
  • вул. Хімічна, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216 

Зазначимо, за півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не всі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.

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