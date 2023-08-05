Сотни одесситов остались без воды

Отключение воды в доме. Фото: google.com

Сегодня, 5 августа, часть одесситов остаться без воды. В некоторых районах города продолжаются восстановительно-аварийные работы на сетях.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

Суворовский район

ул. Восьмого марта — все дома;

ул. Жевахова — все дома;

ул. Локомативная — все дома;

ул. Атамана Чепиги — все дома.

Хаджибейский район

ул. Космонавтов — все дома;

ул. Варненская — все дома;

ул. Академика Филатова — все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Ранее мы писали, что запрет на повышение жилищно-коммунальных тарифов может сохраниться еще на несколько лет. Речь идет о моратории на отопление, горячую воду и природный газ, установленный Верховной Радой год назад.

Напомним, в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.