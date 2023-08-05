Сотни одесситов остались без воды

Сотни одесситов сегодня остались без воды: где именно
Сегодня, 5 августа, часть одесситов остаться без воды. В некоторых районах города продолжаются восстановительно-аварийные работы на сетях.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
Суворовский район
- ул. Восьмого марта — все дома;
- ул. Жевахова — все дома;
- ул. Локомативная — все дома;
- ул. Атамана Чепиги — все дома.
Хаджибейский район
- ул. Космонавтов — все дома;
- ул. Варненская — все дома;
- ул. Академика Филатова — все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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