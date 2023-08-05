Сотні одеситів залишилися без води

Сотні одеситів сьогодні залишилися без води: де саме
Сьогодні, 5 серпня, частина одеситів залишитися без води. У деяких районах міста тривають відновлювально-аварійні роботи на мережах.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
Суворовський район
- вул. Восьмого березня — усі будинки;
- вул. Жевахова — усі будинки;
- вул. Локомативна — усі будинки;
- вул. Отамана Чепіги — усі будинки.
Хаджибейський район
- вул. Космонавтів — усі будинки;
- вул. Варненська — усі будинки;
- вул. Академіка Філатова — усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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