Сотні одеситів залишилися без води

Відключення води у будинку. Фото: google.com

Сьогодні, 5 серпня, частина одеситів залишитися без води. У деяких районах міста тривають відновлювально-аварійні роботи на мережах.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Де не буде води в Одесі

Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

Суворовський район

вул. Восьмого березня — усі будинки;

вул. Жевахова — усі будинки;

вул. Локомативна — усі будинки;

вул. Отамана Чепіги — усі будинки.

Хаджибейський район

вул. Космонавтів — усі будинки;

вул. Варненська — усі будинки;

вул. Академіка Філатова — усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Раніше ми писали, що заборона на підвищення житлово-комунальних тарифів може зберегтися ще на кілька років. Йдеться про мораторій на опалення, гарячу воду та природний газ, встановлений Верховною Радою рік тому.

Нагадаємо, в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.