Сотни одесситов останутся сегодня без света (список адресов)

Энергетики работают на линиях. Фото: Униан

Сегодня, 21 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к вечеру.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света сегодня

Северный РЭС

Улица Ак.Панкратовой, 1-61

Переулок В.Хавкина, 1-51

Улица Геологическая, 9, 9А, 23А

Переулок Кирпичный, 2

Переулок Котляревского, 1-23

Улица Круговая, 10-58

Переулок Л.Гинзбург, 5-43

Переулок Оранжерейный, 18-43

Улица Степная, 1-31

Переулок Хуторской, 1-29

Улица Хуторская, 15-105

Переулок Цементный, 1-17.

Работы обещают завершить к 18.00.

Переулок 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147

Улица Тепличная, 3Б, 4А

Улица Химическая, 200–216.

Работы обещают завершить к 20.00

Центральный РЭС

Улица В.Черновола, 14

Улица М.Арнаутская, 9-37

Улица Новая, 3-8

Проспект Шевченко, 8/6-11.

Работы обещают завершить к 19.00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.