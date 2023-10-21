Сотні одеситів залишаться сьогодні без світла (перелік адрес)

Енергетики працюють на лініях. Фото: Уніан

Сьогодні, 21 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні

Північний РЕМ

Вулиця Ак.Панкратової, 1-61

Провулок В.Хавкіна, 1-51

Вулиця Геологічна, 9, 9А, 23А

Провулок Цегляний, 2

Провулок Котляревського, 1-23

Вулиця Кругова, 10-58

Провулок Л.Гінзбург, 5-43

Провулок Оранжерейний, 18-43

Вулиця Степова, 1-31

Провулок Хутірский, 1-29

Вулиця Хутірська, 15-105

Провулок Цементний, 1-17.

Роботи обіцяють закінчити до 18.00.

Провулок 4-5й Деревообробний, 1-147

Вулиця Теплична, 3Б, 4А

Вулиця Хімічна, 200-216.

Роботи обіцяють закінчити до 20.00

Центральний РЕМ

Вулиця В.Чорновола, 14

Вулиця М.Арнаутська, 9-37

Вулиця Нова, 3-8

Проспект Шевченка, 8/6-11.

Роботи обіцяють закінчити до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.