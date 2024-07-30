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Сотни одесситов остались без воды сегодня — адреса

30 июля 2024 11:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 30 июля: адреса
В Одессе отключили водоснабжение. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 30 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, но некоторым поздно вечером — в 22:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

До 15:00 не будет воды:

  • Картамышевская, 32, 34, 35, 40, 40/1;
  • Головковская, 1,9,11,13,15;
  • Балковская, 137, 39, 141, 143;
  • Бабеля, 6;
  • Косвенная, 78а,78б;
  • Средняя, 61.

До 22:00 не будет воды:

  • ж/м Лузановка — все дома;
  • Николаевская дорога, 245 — 315 (нечетные).

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сегодня в Одессе действуют аварийные отключения света из-за ремонтных работ на сетях. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут просмотрены, грозят серьезные последствия.

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