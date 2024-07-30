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Сотні одеситів залишились без води сьогодні — адреси

30 липня 2024 11:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 30 липня: адерси
В Одесі відлкючили водопостачання. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 30 липня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, але декому аж пізно ввечері — о 22:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

До 15:00 не буде води:

  • Картамишевська, 32, 34, 35, 40, 40/1;
  • Головківська, 1,9,11,13,15;
  • Балківська, 137, 39, 141,143;
  • Бабеля, 6;
  • Скісна, 78а,78б;
  • Середня, 61.

До 22:00 не буде води:

  • ж/м Лузанівка — всі будинки;
  • Миколаївська дорога, 245 — 315 (непарні).

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сьогодні в Одесі діють аварійні відключення світла через ремонтні роботи на мережах. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.  

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки

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