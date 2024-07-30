Відключення води в Одесі сьогодні, 30 липня: адерси

Сотні одеситів залишились без води сьогодні — адреси
Сьогодні, 30 липня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, але декому аж пізно ввечері — о 22:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
До 15:00 не буде води:
- Картамишевська, 32, 34, 35, 40, 40/1;
- Головківська, 1,9,11,13,15;
- Балківська, 137, 39, 141,143;
- Бабеля, 6;
- Скісна, 78а,78б;
- Середня, 61.
До 22:00 не буде води:
- ж/м Лузанівка — всі будинки;
- Миколаївська дорога, 245 — 315 (непарні).
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники
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