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Сотни одесситов остались без света (список адресов)

14 ноября 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сотни одесситов остались без света (список адресов)
Энергетик работает в сети. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 14 ноября, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • Фонтанская дорога, 106-157,
  • Героев Крут, 20, 20А,
  • Палубно, 12,
  • Мачтовая, 17,
  • Генерала Петрова, 27/корп.6

Северный РЭС:

  • Черноморского Казачества, 123-135,
  • Вот. Головатого, 92

Центральный РЭС:

  • Балковская, 38-42,
  • пер. 1-й Стахановский, 8А

Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света — украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал решение СНБО о проведении мероприятий по усилению устойчивости энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023/2024. Решения включают меры по предотвращению дефицита электроэнергии во время вероятных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

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