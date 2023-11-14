Сотни одесситов остались без света (список адресов)
Сегодня, 14 ноября, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света
Южный РЭС:
- Фонтанская дорога, 106-157,
- Героев Крут, 20, 20А,
- Палубно, 12,
- Мачтовая, 17,
- Генерала Петрова, 27/корп.6
Северный РЭС:
- Черноморского Казачества, 123-135,
- Вот. Головатого, 92
Центральный РЭС:
- Балковская, 38-42,
- пер. 1-й Стахановский, 8А
Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света — украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.
Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал решение СНБО о проведении мероприятий по усилению устойчивости энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023/2024. Решения включают меры по предотвращению дефицита электроэнергии во время вероятных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
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