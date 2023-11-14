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Сотні одеситів залишилися без світла (перелік адрес)

14 листопада 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися без світла (перелік адрес)
Енергетик працює на мережі. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • Фонтанська дорога, 106-157,
  • Героїв Крут, 20, 20А,
  • Палубна, 12,
  • Щоглова, 17,
  • Генерала Петрова, 27/корп.6 

Північний РЕМ:

  • Чорноморського Козацтва, 123-135,
  • От. Головатого, 92

 Центральний РЕМ:

  • Балківська, 38-42,
  • пров. 1-й Стахановський, 8А 

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання  дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

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