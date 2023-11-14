Сотні одеситів залишилися без світла (перелік адрес)
Сьогодні, 8 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Фонтанська дорога, 106-157,
- Героїв Крут, 20, 20А,
- Палубна, 12,
- Щоглова, 17,
- Генерала Петрова, 27/корп.6
Північний РЕМ:
- Чорноморського Козацтва, 123-135,
- От. Головатого, 92
Центральний РЕМ:
- Балківська, 38-42,
- пров. 1-й Стахановський, 8А
Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.
Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
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