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Сотни одесситов остались без воды — до которого часа

28 декабря 2024 12:42
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды на 28 декабря в Одессе и области
Люди хотят промыть руки под краном. Фото: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Боженко
  • ул. Новосельского
  • ул. Княжеская
  • ул. Ольгиевская
  • пер. Сеченова

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Украинское правительство разрешило оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ гражданам, покупавшим дорогостоящие товары. Это означает, что если кто-то из семьи за год до обращения на получение субсидии, приобретет товар или услугу, которая дороже 100 тыс. грн, это не будет препятствием для получения помощи. Также мы сообщали, какие доходы не обязательно указывать при оформлении субсидии.

Напомним, в Одессе и области сегодня действуют стабилизационные отключения света. По информации ДТЭК будут выключать одну очередь, узнайте в материале есть ли ваш адрес в списке.

Одесса ремонт Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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