Відключення води на 28 грудня в Одесі та області

Люди хочуть помити руки під краном. Фото: freepik

Сьогодні, 28 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися.

Про це у суботу, 28 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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вул. Боженка

вул. Новосельського

вул. Князівська

вул. Ольгіївська

пров. Сєченова

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Український уряд дозволив оформлювати субсидії на оплату послуг ЖКГ громадянам, які купували дороговартісні товари. Це означає, що якщо хтось з родини упродовж року до звернення на отримання субсидії, придбає товар або послугу, яка є дорожчою за 100 тис. грн, це не буде перешкодою для отримання допомоги. Також ми повідомляли, які доходи не обов'язково указувати під час оформлення субсидії.

Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні діють стабілізаційні відключення світла. За інформацієї ДТЕК вимикатимуть одну чергу, дізнайтесь в матеріалі чи є ваша адреса у списку.