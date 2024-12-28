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Сотні одеситів залишилися без води — до котрої години

28 грудня 2024 12:42
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води на 28 грудня в Одесі та області
Люди хочуть помити руки під краном. Фото: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися.

Про це у суботу, 28 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де не має води в Одесі

  • вул. Боженка
  • вул. Новосельського
  • вул. Князівська
  • вул. Ольгіївська
  • пров. Сєченова

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Український уряд дозволив оформлювати субсидії на оплату послуг ЖКГ громадянам, які купували дороговартісні товари. Це означає, що якщо хтось з родини упродовж року до звернення на отримання субсидії, придбає товар або послугу, яка є дорожчою за 100 тис. грн, це не буде перешкодою для отримання допомоги. Також ми повідомляли, які доходи не обов'язково указувати під час оформлення субсидії.

Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні діють стабілізаційні відключення світла. За інформацієї ДТЕК вимикатимуть одну чергу, дізнайтесь в матеріалі чи є ваша адреса у списку.

Одеса ремонт Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

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