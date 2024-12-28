Відключення води на 28 грудня в Одесі та області

Сотні одеситів залишилися без води — до котрої години
Сьогодні, 28 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися.
Про це у суботу, 28 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не має води в Одесі
- вул. Боженка
- вул. Новосельського
- вул. Князівська
- вул. Ольгіївська
- пров. Сєченова
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
Український уряд дозволив оформлювати субсидії на оплату послуг ЖКГ громадянам, які купували дороговартісні товари. Це означає, що якщо хтось з родини упродовж року до звернення на отримання субсидії, придбає товар або послугу, яка є дорожчою за 100 тис. грн, це не буде перешкодою для отримання допомоги. Також ми повідомляли, які доходи не обов'язково указувати під час оформлення субсидії.
Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні діють стабілізаційні відключення світла. За інформацієї ДТЕК вимикатимуть одну чергу, дізнайтесь в матеріалі чи є ваша адреса у списку.
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