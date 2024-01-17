Сотни улиц в Одессе остались без света — какие именно

Отсутствие света в доме. Фото: УНИАН

Сегодня, 17 января, сотни улиц в Одессе остались без электроснабжения в связи с необходимостью проведения планово-аварийных работ на сетях. Свет в доме горожан обещают с 17:00 до 19:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.