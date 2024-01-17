Сотні вулиць в Одесі залишилися без світла — які саме
Сьогодні, 17 січня, сотні вулиць в Одесі залишися без електропостачання у звʼязку з необхідністю проведення планово-аварійних робіт на мережах. Світло в домівки містян обіцяють з 17:00 до 19:00, однак час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ
Південний та Північний РЕМ
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.
Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.
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