Сотні вулиць в Одесі залишилися без світла — які саме

Відсутність світла у будинку. Фото: УНІАН

Сьогодні, 17 січня, сотні вулиць в Одесі залишися без електропостачання у звʼязку з необхідністю проведення планово-аварійних робіт на мережах. Світло в домівки містян обіцяють з 17:00 до 19:00, однак час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ

Відключення світла в Центральному РЕМ. Фото: скриншот

Південний та Північний РЕМ

Відключення світла в Одесі. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.

Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.