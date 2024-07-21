Отключение воды в Одессе сегодня, 21 июля: адреса

Сотни жителей Одессы остались без воды сегодня — кто именно
Сегодня, 21 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00. Отметим, что время выполнения работ перечень адресов может меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщила в воскресенье, 21 июля, пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- пер. Александра Струдзы (3-й Стахановский) — все дома;
- Маловского — все дома;
- Балковская, 38, 40, 40а, 42;
- Сабанеев мост — все дома;
- Малиновского, 1–49;
- Космонавтов, 4–10;
- Академика Филатова, 18–58;
- Шевченко просп., 10/1, 10/10.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
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