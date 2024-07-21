Відключення води в Одесі сьогодні, 21 липня: адреси

В крані немає води. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 21 липня, сотні жителів Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомила у неділю, 21 липня, пресслужба "Інфоксводоканалу".

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пров. Олександра Струдзи (3-й Стахановський) — усі будинки;

Маловського — усі будинки;

Балківська, 38,40,40а,42;

Сабанєєв міст — усі будинки;

Малиновського, 1–49;

Космонавтів, 4–10;

Академіка Філатова, 18–58;

Шевченка просп., 10/1, 10/10.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки.

Також ми повідомляли, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів низки водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.