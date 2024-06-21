Погода в Одессе и области на сегодня, 21 июня.

Человек читает книгу в парке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в пятницу, 21 июня, погода будет более прохладной и приятной, чем в течение недели. Воздух прогреется до отметки в +27 °C, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16..+18 °C, днем +25...+27 °C.

Температура морской воды +21...+23 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13..+18 °C, днем +25...+30 °C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 21 июня

В пятницу, 21 июня, Украина попадет под влияние антициклона Aviv. Он принесет сухую, преимущественно солнечную погоду.

Температура воздуха в пятницу по всей территории Украины будет комфортной и благоприятной для прогулок. На востоке и юге температура немного снизится и станет приятнее.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29°С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 21 июня. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Одесчину может накрыть очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.