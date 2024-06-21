Погода в Одессе и области на сегодня, 21 июня.

Жара проходит — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня
В Одессе в пятницу, 21 июня, погода будет более прохладной и приятной, чем в течение недели. Воздух прогреется до отметки в +27 °C, осадков не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +16..+18 °C, днем +25...+27 °C.
- Температура морской воды +21...+23 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +13..+18 °C, днем +25...+30 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 21 июня
В пятницу, 21 июня, Украина попадет под влияние антициклона Aviv. Он принесет сухую, преимущественно солнечную погоду.
Температура воздуха в пятницу по всей территории Украины будет комфортной и благоприятной для прогулок. На востоке и юге температура немного снизится и станет приятнее.
В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29°С.
Ранее мы сообщали, что Одесчину может накрыть очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.
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