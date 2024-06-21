Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Жара проходит — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня arrow

Жара проходит — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня

21 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области на сегодня, 21 июня.
Человек читает книгу в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе в пятницу, 21 июня, погода будет более прохладной и приятной, чем в течение недели. Воздух прогреется до отметки в +27 °C, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16..+18 °C, днем +25...+27 °C.
  • Температура морской воды +21...+23 °C.
Погода в Одессе на 21 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +13..+18 °C, днем +25...+30 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области на 21 июня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 21 июня

В пятницу, 21 июня, Украина попадет под влияние антициклона Aviv. Он принесет сухую, преимущественно солнечную погоду.

Температура воздуха в пятницу по всей территории Украины будет комфортной и благоприятной для прогулок. На востоке и юге температура немного снизится и станет приятнее.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29°С.

Погода в Украине на 21 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 21 июня. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Одесчину может накрыть очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

погода
Одесса
Одесская область
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту