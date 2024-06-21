Погода в Одесі та області на сьогодні, 21 червня

Спека минає — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні
В Одесі у п'ятницю, 21 червня, погода буде прохолоднішою та більш приємною, аніж протягом тижня. Повітря прогріється до позначки у +27 °C, опадів не очікується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +16..+18 °C, вдень +25...+27 °C.
- Температура морської води +21...+23 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +13..+18 °C, вдень +25...+30 °C.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Прогноз погоди в Україні 21 червня
У п'ятницю, 21 червня, Україна потрапить під вплив антициклону Aviv. Він принесе суху, переважно сонячну погоду.
Температура повітря у п'ятницю на всій території України буде комфортною та сприятливою для прогулянок. На сході та півдні температура трохи знизиться і стане більш приємною.
Протягом дня в більшості областей України очікується +24...+29°С.
Раніше ми повідомляли, що Одещину очікує чергова хвиля пилу з Сахари. За прогнозами синоптиків, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.
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