Погода в Одесі та області на сьогодні, 21 червня

Чоловік читає книгу у парку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у п'ятницю, 21 червня, погода буде прохолоднішою та більш приємною, аніж протягом тижня. Повітря прогріється до позначки у +27 °C, опадів не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16..+18 °C, вдень +25...+27 °C.

Температура морської води +21...+23 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +13..+18 °C, вдень +25...+30 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 21 червня

У п'ятницю, 21 червня, Україна потрапить під вплив антициклону Aviv. Він принесе суху, переважно сонячну погоду.

Температура повітря у п'ятницю на всій території України буде комфортною та сприятливою для прогулянок. На сході та півдні температура трохи знизиться і стане більш приємною.

Протягом дня в більшості областей України очікується +24...+29°С.

Детальний прогноз погоди в Україні на 21 червня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Одещину очікує чергова хвиля пилу з Сахари. За прогнозами синоптиків, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.