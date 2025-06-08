Погода в Одессе 9 июня - температура, осадки, ветер, погода в Одессе 9 июня

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 9 июня, в Одессе будет по-настоящему летняя погода. Синоптики обещают ясное небо, отсутствие осадков и высокую температуру. Днем столбики термометров поднимутся до +30 °C. Погода будет оставаться стабильной в течение всего дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура составит +18 °C, а уже с утра начнет стремительно расти. К обеду воздух прогреется до +30 °C, а по ощущениям — все +33 °C.

Вечером жара немного спадет до +28 °C, но из-за высокой влажности и слабого ветра погода будет оставаться душной. В течение дня не прогнозируют ни дождя, ни сильного ветра — небо будет ясным, а солнце беспрепятственно будет прогревать город.

Атмосферное давление стабильное — около 756-757 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 37% днем до 56% утром. Восход солнца ожидается в 05:04, заход — в 20:48. Продолжительность светового дня — более 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +15...20 °С, днем +27...+32 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозам синоптиков, вторая половина лета в Украине будет чрезвычайно жаркой. В июле ожидается повышение температуры воздуха до +35 °С. Кроме этого, из-за высокой температуры и недостатка осадков на большей части территории страны возрастет уровень пожарной опасности.