Погода в Одесі 9 червня — температура, опади, вітер

Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 червня, в Одесі буде по-справжньому літня погода. Синоптики обіцяють ясне небо, відсутність опадів і високу температуру. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C. Погода залишатиметься стабільною протягом усього дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура становитиме +18 °C, а вже з ранку почне стрімко зростати. До обіду повітря прогріється до +30 °C, а за відчуттями — всі +33 °C.

Увечері спека трохи спаде до +28 °C, але через високу вологість і слабкий вітер погода залишатиметься задушливою. Протягом дня не прогнозують ані дощу, ані сильного вітру — небо буде ясним, а сонце безперешкодно прогріватиме місто.

Атмосферний тиск стабільний — близько 756–757 мм рт. ст., вологість коливатиметься від 37% вдень до 56% зранку. Схід сонця очікується о 05:04, захід — о 20:48. Тривалість світлового дня — понад 15 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у другій половині дня північно-західний, 9-14 м/с, під час грози пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +15...20 °С, вдень +27...+32 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, друга половина літа в Україні буде надзвичайно спекотною. У липні очікується підвищення температури повітря до +35 °С. Окрім цього, через високу температуру та нестачу опадів на більшій частині території країни зросте рівень пожежної небезпеки.