Какая температура воздуха завтра - Прогноз погоды на 25 июня в Одессе и в Одесской области от синоптиков Гидрометцентра

Возле пляжа в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в среду, 25 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Температура воздуха ощутимо повысится — местами по региону она может достигнуть 35 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако осадков не обещают. Ветер завтра прогнозируют западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +26 °C до +31 °C, а местами и до 35 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот из сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.