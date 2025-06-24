Яка температура повітря завтра - Прогноз погоди на 25 червня в Одесі і в Одеській області від синоптиків Гідрометцентру

Спека наступає — прогноз погоди на завтра в Одесі
Завтра, у середу, 25 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Температура повітря відчутно підвищиться — місцями по регіону вона сягатиме до 35 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер завтра прогнозують західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C, а місцями і до 35 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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