Яка температура повітря завтра - Прогноз погоди на 25 червня в Одесі і в Одеській області від синоптиків Гідрометцентру

Біля пляжу в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 25 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Температура повітря відчутно підвищиться — місцями по регіону вона сягатиме до 35 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот с Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер завтра прогнозують західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C, а місцями і до 35 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот з повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.