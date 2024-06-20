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Жара, несмотря на непогоду — синоптики предупредили одесситов о погодных условиях на сегодня

20 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области на четверг, 20 июня
Люди купаются в Черном море. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе в четверг, 20 июня, погода будет пасмурной, в течение суток синоптики передают грозу. В связи с этим в регионе на сегодняшний день объявлено штормовое предупреждение, ветер также может быть сильный — порывы до 20 м/с. Однако температура воздуха прогреется до +31 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет жарко.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков, лишь во вторую половину дня кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северный, 7-12 м/с, во второй половине дня во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью +20...+22 °C, днем +29...+31 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одессе 20 июня
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области 20 июня
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 20 июня

В четверг 20 июня Украину накроет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами и шквальный ветер.

По словам синоптикини, в западных, северных областях местами в центральной части и вечером на Харьковщине пройдут кратковременные дожди с грозами.

Диденко отметила, что это принесет и незначительное понижение температуры воздуха в этих областях. Днем ожидается +22...+27°С.

Однако на юге и в восточных областях будет жара, днем +28...+33 °С. Температура снизится в этих областях только 21-22 июня.

Погода в Украине на 20 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 20 июня. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Одесщину ожидает очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

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