Погода в Одессе и области на четверг, 20 июня

Жара, несмотря на непогоду — синоптики предупредили одесситов о погодных условиях на сегодня
В Одессе в четверг, 20 июня, погода будет пасмурной, в течение суток синоптики передают грозу. В связи с этим в регионе на сегодняшний день объявлено штормовое предупреждение, ветер также может быть сильный — порывы до 20 м/с. Однако температура воздуха прогреется до +31 °C, поэтому, несмотря на осадки, будет жарко.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков, лишь во вторую половину дня кратковременный дождь, гроза.
- Ветер ночью юго-западный, днем северный, 7-12 м/с, во второй половине дня во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью +20...+22 °C, днем +29...+31 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер ночью юго-западный, днем северный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 20 июня
В четверг 20 июня Украину накроет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами и шквальный ветер.
По словам синоптикини, в западных, северных областях местами в центральной части и вечером на Харьковщине пройдут кратковременные дожди с грозами.
Диденко отметила, что это принесет и незначительное понижение температуры воздуха в этих областях. Днем ожидается +22...+27°С.
Однако на юге и в восточных областях будет жара, днем +28...+33 °С. Температура снизится в этих областях только 21-22 июня.
Ранее мы сообщали, что Одесщину ожидает очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.
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