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Спека попри негоду — синоптики попередили одеситів про погодні умови на сьогодні

20 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області на четвер, 20 червня
Люди купаються у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі у четвер, 20 червня, погода буде похмурою, протягом доби синоптики передають грозу. У зв'язку з цим в регіоні на сьогодні оголошено штормове попередження, вітер також може бути сильний — пориви до 20 м/с. Однак температура повітря прогріється до +31 °C, тож попри опади — буде спекотно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів, лише у другій половині дня короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с, у другій половині дня під час грози шквал, 15-20 м/с
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +29...+31 °C.
  • Температура морської води +21...+22 °C.
Погода в Одесі 20 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі +19...+24 °C, вдень +29...+34 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Одеській області 20 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 20 червня

У четвер, 20 червня, Україну накриє атмосферний фронт. Він принесе дощі з грозами та шквальний вітер.

За словами синоптикині, у західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Діденко зазначила, що це принесе і незначне зниження температури повітря у цих областях. Вдень очікується +22...+27 °С.

Проте на півдні та у східних областях пануватиме спека, вдень +28...+33 °С. Температура знизиться у цих областях лише 21-22 червня.

Погода в Україні на 20 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 20 червня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.

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