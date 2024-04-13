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Жара и ветер увеличивают риск возгорания — в Одесской области объявлена пожарная опасность

13 апреля 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жара и ветер увеличивают риск возгорания — в Одесской области объявлена пожарная опасность
Пожар в лесу. Фото: quizizz
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе и области объявлена повышенная пожарная опасность завтра, 14 апреля. Повышенная вероятность воспламенения в экосистемах связана с повышением температуры и мощными ветрами.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться, по меньшей мере, до понедельника, 15 апреля. В Одесской области уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Затишье;
  • Раздельная;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилково;
  • Измаил.
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Пожарная опасность в Одесской области. Фото: скриншот

Где еще объявлена пожарная опасность

По информации метеоцентра, высокая вероятность возникновения пожаров возможна завтра в большинстве областей Украины. Синоптики передают, что безопасная ситуация будет сохраняться только в Волынской и Ровенской областях. В южных регионах степень опасности обозначена как чрезвычайная.

Жара и ветер увеличивают риск возгорания — в Одесской области объявлена пожарная опасность - фото 2
Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Предостережения при пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, что за последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М5, которые оказывают небольшое влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой, с малой вероятностью вспышек М-класса.

Одесса
Одесская область
пожарная опасность
синоптик
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